Justiça devolve carro de R$ 3 milhões para MC Ryan após cantor usar veículo para destruir gramado

O cantor MC Ryan teve sua Lamborghini devolvida pela justiça após causar danos ao gramado Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). A apreensão ocorreu depois que o cantor realizou manobras com o veículo no gramado antes de um show. Ele pagou cerca de R$ 950 mil reais para reparar os danos. A Lamborghini, avaliada em R$ 3 milhões, é customizada com referências ao artista e ao Corinthians .



