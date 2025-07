Pai grava o filho de 11 anos dirigindo carro e trator e responderá por crime de trânsito Criança de 11 anos é flagrada dirigindo carro em gravação feita pelo pai Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h58 ) twitter

Pai grava o filho de 11 anos dirigindo carro e trator e responderá por crime de trânsito

Um garoto de apenas 11 anos foi filmado pelo próprio pai enquanto dirigia um carro, ação que rapidamente se espalhou pelas redes sociais até chegar à Polícia Civil em Rio Verde (GO).

Os responsáveis pela criança foram identificados e enfrentarão acusações com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que penaliza a permissão de direção de veículo automotor a uma pessoa não habilitada. A punição pode variar de detenção de seis meses a um ano ou multa.

A gravação não é a primeira evidência da criança operando veículos; em vídeos anteriores, ele aparece pilotando um trator em uma fazenda e uma mini moto sem equipamentos de segurança.

As imagens levantam preocupações sobre a segurança e responsabilidade dos pais. As autoridades destacaram a importância do cumprimento das leis de trânsito para evitar riscos semelhantes no futuro.

Assista ao vídeo - Pai grava o filho de 11 anos dirigindo carro e trator e responderá por crime de trânsito

