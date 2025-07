Laje vira salão de festas e perturba vizinhos em Jandira (SP)

Uma laje construída há quatro anos é usada como salão de festas e tem causado incômodo aos vizinhos em Jandira (SP). Entre os transtornos estão música alta e palavrões incessantes. O local é utilizado sem fiscalização, prejudicando dezenas de famílias no bairro.



Apesar de o proprietário do imóvel inicialmente negar a atividade, ele admitiu o uso do espaço por terceiros e a dificuldade em fornecer alvarás de funcionamento. Um advogado aponta ilegalidades nas operações comerciais em área residencial. Os moradores procuram soluções com a prefeitura, que ainda não se manifestou.



