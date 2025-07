Pancadões causam caos com tiros e invasões na zona norte de São Paulo Festas ilegais perturbam moradores com barulho, drogas e insegurança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h45 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h45 ) twitter

Pancadões com tiros, invasões e drogas tiram o sossego de moradores na zona norte de SP

Moradores da rua Ministro Lins de Barros, no Jardim Santa Cruz, zona norte de São Paulo, enfrentam dificuldades crescentes devido aos pancadões nos fins de semana. As festas ilegais trazem barulho incessante durante toda a madrugada, consumo de drogas, disparos de armas de fogo e até invasão de residências. As ruas se tornam banheiros improvisados, aumentando o desespero dos residentes.

Durante a semana, a rua é tranquila, mas nos finais de semana se transforma em um espaço para festas a céu aberto. Frequentadores do baile funk usam as portas das casas como banheiro, enquanto traficantes circulam livremente. A presença de motociclistas armados agrava ainda mais a insegurança.

Os moradores recorreram às autoridades e realizaram manifestações em busca de uma solução. A Secretaria de Segurança Pública investiga as denúncias, enquanto a subprefeitura fechou estabelecimentos que operavam fora do horário permitido. Apesar dessas ações, os pancadões continuam ocorrendo, afetando a qualidade de vida local.

Assista ao vídeo - Pancadões com tiros, invasões e drogas tiram o sossego de moradores na zona norte de SP

