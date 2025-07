Suspeitos de aplicar golpe do amor são presos em São Paulo após denúncia anônima

A Polícia prendeu dois homens envolvidos no chamado "golpe do amor", em São Paulo. A vítima foi atraída por um perfil falso em um site de relacionamento e acabou sequestrada ao chegar ao local do suposto encontro. Os criminosos usaram simulacros de armas para ameaçá-la e tentaram realizar transferências bancárias. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, que levou os policiais até o cativeiro. Um terceiro homem, foragido da Justiça, foi preso ao tentar libertar um dos detidos.



