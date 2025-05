Polícia descobre desmanche de veículos com isolamento acústico em SP Caso mostra sofisticação desse tipo de crime na capital paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h03 ) twitter

Polícia fecha desmanche clandestino que tinha até isolamento acústico para não chamar atenção

A polícia encontrou um esquema de desmanche de veículos em uma residência no Grajaú, na zona sul de São Paulo. O local era equipado com isolamento acústico para ocultar o barulho das operações ilegais.

Nove motocicletas foram encontradas, sendo cinco delas roubadas. A descoberta foi feita após um funcionário de monitoramento rastrear uma moto furtada até o local. Dois homens foram presos, ambos atuavam como mecânicos.

Outro desmanche foi descoberto em Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, também com estrutura sofisticada, incluindo bloqueadores de sinal e câmeras de segurança. Além disso, uma rota de fuga foi identificada no galpão. Na semana anterior, uma loja no centro de São Paulo, em Campos Elíseos, foi desmantelada após o rastreamento de uma moto furtada, revelando uma operação de grande escala.

Esses casos refletem a crescente complexidade dos métodos usados por criminosos na capital paulista, dificultando o trabalho das autoridades.

Polícia fecha desmanche clandestino que tinha até isolamento acústico para não chamar atenção

