Polícia desmantela falsa confeitaria usada para tráfico de drogas em São Paulo Casal utilizava redes sociais para vender drogas disfarçadas de doces Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 12h17 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h17 )

Polícia prende casal que vendia drogas disfarçadas de doces em confeitaria de São Paulo

Na zona sul de São Paulo, um casal foi preso por operar uma falsa confeitaria que vendia drogas disfarçadas de doces. Os clientes faziam pedidos pelas redes sociais, com entregas realizadas por motoboy. Durante a operação policial, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes no local.

Em ações simultâneas na região metropolitana, a polícia encontrou crack escondido dentro de uma caixa de som e apreendeu mais de 300 quilos de maconha em um galpão na zona norte. No terminal rodoviário do Tietê, um adolescente foi detido com cocaína destinada a Minas Gerais.

Além disso, em Cotia, três homens foram presos com maconha e crack em uma casa de luxo. No Aeroporto de Viracopos, uma mulher foi interceptada tentando embarcar para a França com mais de 100 cápsulas de cocaína ingeridas. A droga foi detectada pelo raio X do aeroporto.

Assista em vídeo - Polícia prende casal que vendia drogas disfarçadas de doces em confeitaria de São Paulo

