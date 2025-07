Polícia estoura cativeiro e liberta reféns após sequestro de 18 horas Operação na rodovia Ayrton Sena termina com dois criminosos mortos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h06 ) twitter

Polícia estoura cativeiro e liberta reféns sequestrados por 18 horas

A Polícia Militar realizou uma operação de resgate na rodovia Ayrton Sena, libertando duas vítimas que foram mantidas reféns por quase 18 horas por uma quadrilha criminosa.

Durante a ação policial, houve troca de tiros com os sequestradores, resultando na morte de dois criminosos e um terceiro ferido.

As vítimas, motoristas de vans sequestradas em momentos diferentes, enfrentaram ameaças constantes e agressões enquanto eram forçadas a realizar transferências via PIX.

Após uma denúncia, o cativeiro foi descoberto pela manhã seguinte ao sequestro. No local, além dos confrontos, foram apreendidas armas e drogas.

Uma mulher foi presa no cativeiro junto com uma adolescente apreendida por participação no crime. Outra mulher foi detida no interior do estado por ter sua conta bancária usada para receber o dinheiro das vítimas.

As vans roubadas foram recuperadas; uma delas estava danificada. Os reféns relataram o medo constante durante o sequestro, temendo por suas vidas devido às ameaças dos criminosos.

