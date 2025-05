Polícia pede prisão de homem que abandonou carro de professora morta em São Paulo Corpo de Fernanda Bonin foi encontrado em área de mata Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia pede prisão de homem que abandonou carro de professora morta em São Paulo

A polícia de São Paulo requisitou a prisão temporária de um homem suspeito no caso do assassinato da professora Fernanda Bonin.

Imagens de câmeras de segurança mostram um casal abandonando o carro da vítima próximo ao autódromo de Interlagos. O veículo foi encontrado trancado e continha um celular e uma faca.

As impressões digitais coletadas no carro levaram à solicitação da prisão do suspeito. O corpo da professora foi encontrado em uma área de mata a cerca de 25 quilômetros de sua residência, com indícios de estrangulamento.

O caso está sendo investigado como homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e corre em segredo de justiça. A polícia continua a busca por informações sobre o casal visto nas imagens para esclarecer o crime.

‌



Assista em vídeo - Polícia pede prisão de homem que abandonou carro de professora morta em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!