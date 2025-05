Passageiros se irritam com problema e caminham nos trilhos de trem em São Paulo

Passageiros da linha 15 Prata do monotrilho de São Paulo tiveram que deixar a composição devido a um problema na circulação. A operação foi interrompida para evitar acidentes. Irritados com a demora, os usuários apertaram o botão de emergência, saíram dos vagões sem orientação adequada e caminharam sobre os trilhos.



