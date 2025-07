Policiais são flagrados agredindo motoboy em residência de São Paulo Imagens mostram ação policial violenta após abordagem Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h36 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h36 ) twitter

Vídeo: policiais são flagrados agredindo motoboy dentro de casa em São Paulo

Em São Paulo, um motoboy chamado João foi agredido por policiais dentro de sua casa após tentar ajudar sua namorada Priscila, que foi abordada por estar sem capacete e habilitação. Os policiais alegam que João tentou agredir uma policial, mas ele e uma testemunha contestam essa versão.

O incidente começou quando João foi ao local onde Priscila estava sendo abordada. Após uma discussão verbal com um dos policiais, ele retornou para casa. No entanto, os agentes decidiram levá-lo à delegacia por desacato, invadindo sua residência e iniciando as agressões, que foram registradas em vídeo.

As imagens mostram que as agressões continuaram dentro da viatura, já na frente da delegacia. Uma testemunha inicialmente confirmou a versão dos policiais, mas posteriormente afirmou que João apenas se defendeu. A Secretaria de Segurança Pública informou que a corregedoria da polícia militar e a polícia civil analisarão as imagens para verificar possíveis irregularidades.

