Policial civil é baleado durante assalto em São Paulo

Policial Civil é baleado durante tentativa de assalto na capital paulista

Um policial civil foi baleado em São Paulo enquanto caminhava com seu filho durante uma tentativa de assalto. Mesmo sem reação da vítima, o criminoso atirou, atingindo o policial na perna com dois disparos. O estado de saúde do policial não foi divulgado.

Testemunhas relataram que o policial tentou alertar sobre a presença da criança, mas os disparos ocorreram mesmo assim. Após o crime, um dos envolvidos fugiu em uma moto. Até agora, ninguém foi preso, e as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Moradores expressaram preocupação com o aumento da criminalidade na região. O grupo armado de repressão a roubos e assaltos foi acionado para apoiar na ocorrência. O caso está sob investigação das autoridades competentes.

Assista em vídeo - Policial Civil é baleado durante tentativa de assalto na capital paulista

