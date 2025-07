Policial Militar se confunde e atira em investigadores durante operação em São Paulo Confronto entre forças policiais deixa dois agentes civis feridos; perícia investiga o caso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h44 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h44 ) twitter

PM atira em investigadores da Polícia Civil ao confundi-los com traficantes

Na zona sul de São Paulo, uma operação contra o tráfico de drogas resultou em um confronto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Durante a ação, um Sargento da Rota disparou contra dois investigadores civis ao confundi-los com suspeitos armados.

O incidente ocorreu quando a equipe da Rota realizava patrulhamento em uma comunidade conhecida pelo tráfico de drogas. Ao avistar dois homens armados, o Sargento atirou sem se identificar ou dar ordem de abordagem, atingindo um investigador no tórax e outro de raspão.

O investigador ferido com gravidade foi levado ao hospital e está com saúde estável. O outro já recebeu alta. Em depoimento, um dos investigadores afirmou que estava com o distintivo visível no pescoço durante os disparos.

A Secretaria de Segurança Pública informou que uma perícia foi realizada para esclarecer as circunstâncias do incidente e destacou a importância de comunicação eficaz entre as forças policiais para evitar confrontos semelhantes no futuro.

Assista ao vídeo - PM atira em investigadores da Polícia Civil ao confundi-los com traficantes

