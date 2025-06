Presença de drones paralisa operações no Aeroporto de Guarulhos Atividades foram suspensas por duas horas, causando atrasos e desvios de voos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 13h03 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Drones interrompem pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos

As operações no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram interrompidas devido à presença de drones na área, resultando em atrasos e desvios de voos. A situação começou por volta das 21h30, quando drones foram avistados nas proximidades das pistas, levando ao redirecionamento de 20 pousos e à suspensão das decolagens por cerca de duas horas.

A Polícia Federal mobilizou um helicóptero para tentar localizar os operadores dos drones, mas a busca não teve sucesso. As pistas do aeroporto foram reabertas às 23h30, permitindo a retomada das operações. Passageiros enfrentaram atrasos significativos, com alguns voos partindo mais de 15 horas após o horário previsto.

A ocorrência destacou a necessidade urgente de medidas para mitigar riscos associados ao uso não autorizado de drones em áreas sensíveis como aeroportos. A investigação sobre a origem dos drones continua em andamento.

Assista ao vídeo - Drones interrompem pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!