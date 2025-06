Psicóloga grávida morre após queda de balão no interior de SP Piloto preso por homicídio culposo; empresa operava ilegalmente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h25 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h25 ) twitter

Psicóloga grávida morre em queda de balão no interior de SP

Uma psicóloga grávida de oito meses morreu após a queda de um balão em Capela do Alto, São Paulo. O acidente ocorreu quando o piloto decidiu voar mesmo com condições climáticas adversas, transportando mais de 30 pessoas. Ele foi preso em flagrante e responderá por homicídio culposo.

O balão partiu de Boituva, onde havia previsão de ventos fortes. Juliana Alves Prado, natural de Pouso Alegre (MG), era uma das passageiras. Imagens gravadas mostram momentos de desespero dos ocupantes antes da queda.

A prefeitura de Boituva informou que a empresa responsável estava operando ilegalmente. As causas do acidente estão sendo investigadas por peritos do Instituto de Criminalística e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

