Quadrilha faz casal de mexicanos refém em Moema Criminosos permanecem por horas na residência e fazem refeições durante roubo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h08 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h08 )

Quadrilha faz casal de mexicanos refém e rouba joias, dinheiro e eletrônicos em SP

Um casal de mexicanos foi vítima de um assalto em sua residência em Moema na zona sul de São Paulo. Os criminosos invadiram a casa, amarraram as vítimas e permaneceram no local por várias horas, chegando até a fazer refeições. Eles fugiram levando joias, eletrônicos e dinheiro em seis malas utilizando um carro roubado.

Imagens de segurança mostram dois homens transferindo objetos de um carro de luxo para um veículo prata. A polícia rastreou um dos suspeitos pelo sinal de um celular das vítimas até Diadema, onde Carlos Eduardo de Oliveira foi preso.

Ele tem antecedentes criminais e é apontado como líder do grupo. As investigações continuam para capturar os outros quatro envolvidos no crime.

Assista em vídeo - Quadrilha faz casal de mexicanos refém e rouba joias, dinheiro e eletrônicos em SP

