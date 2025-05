Homem ameaça policial e acaba nocauteado por um deles em Goiânia

Um motorista foi nocauteado durante por um policial após ameaçá-lo durante uma abordagem em Goiânia. O incidente começou quando ele estacionou na contramão para esperar a esposa, causando incômodo ao gritar por ela. Ao ser abordado, ele tentou fugir e se irritou quando as chaves do veículo foram removidas. Após ameaçar os policiais, um deles reagiu com um soco, e o homem ficou inconsciente. Uma vez recuperado, o motorista foi levado à delegacia e seu veículo foi apreendido.



