Quadrilha invade condomínio em SP, mas fechaduras digitais impedem invasão a apartamentos Criminosos foram presos após baterem o carro na tentativa de fuga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h48 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quadrilha invade condomínio em SP, mas fechaduras digitais impedem invasão a apartamentos

Uma quadrilha tentou invadir um condomínio de alto padrão na região do Ibirapuera, em São Paulo, aproveitando um portão aberto para entrar com um carro.

O grupo não conseguiu acessar os apartamentos devido às fechaduras digitais e foi confrontado por um porteiro que não os reconheceu como moradores. Durante a fuga, os criminosos colidiram o veículo e foram detidos pela polícia.

Imagens de segurança capturaram o momento em que o carro dos suspeitos entrou no condomínio. Três homens desceram do veículo enquanto um quarto permaneceu no carro.

Eles subiram até o hall dos apartamentos, mas não conseguiram entrar em nenhuma unidade. Um dos homens desceu para buscar uma ferramenta, mas foi abordado pelo porteiro.

‌



Os criminosos tentaram escapar com o mesmo carro, mas colidiram durante a perseguição policial e acabaram presos. Incidentes semelhantes ocorreram em outros bairros, como na Vila Mariana, onde três apartamentos foram furtados recentemente.

Assista ao vídeo - Quadrilha invade condomínio em SP, mas fechaduras digitais impedem invasão a apartamentos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!