Roubo de estepes de carros estacionados em shopping termina em perseguição policial Carro usado pelos criminosos era alugado e foi encontrado abandonado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h00 )

Bandidos furtam estepes de carros estacionados em shopping de São Paulo

Imagens de segurança registraram dois homens saindo apressadamente de um carro branco após romperem a cancela de um shopping na zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu em um centro comercial onde os veículos ficam no piso térreo. A polícia foi acionada devido a relatos de tiroteio no local.

Os suspeitos abandonaram o veículo, que foi encontrado por agentes da guarda civil. No porta-malas havia um estepe possivelmente furtado, ferramentas, um documento e uma mancha suspeita de sangue. O carro era alugado. A administração do shopping informou ter contatado as autoridades imediatamente após o ocorrido.

A investigação busca esclarecer os eventos no estacionamento, incluindo a origem de uma possível marca de tiro no carro. Até agora, não há confirmação sobre disparos por parte da guarda civil ou da polícia militar, e ninguém foi detido. As operações das lojas do shopping não foram interrompidas.

