São Paulo lança projeto para impulsionar turismo Capital paulista busca atrair mais visitantes e investimentos com nova iniciativa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h16 )

Projeto Discover São Paulo busca atrair investimentos e turistas para a capital paulista

A cidade de São Paulo se destacou como um importante destino turístico ao receber mais de 37 milhões de turistas no ano passado, gerando uma receita superior a R$ 22 bilhões. Para ampliar esses números, a prefeitura lançou o projeto “Discover São Paulo”, que visa atrair mais visitantes e investimentos para a capital paulista.

O projeto já apresenta resultados promissores, com estimativas de R$ 80 milhões em negócios potenciais entre janeiro e junho deste ano, conforme informações da Secretaria de Turismo.

A média de ocupação dos hotéis foi de 64%, refletindo um crescimento significativo no setor. A iniciativa também busca fomentar a economia local por meio da geração de empregos e renda.

Com “Discover São Paulo”, a cidade espera consolidar-se como um destino turístico de destaque no cenário nacional e internacional, atraindo redes hoteleiras internacionais e fortalecendo sua posição no mercado global.

