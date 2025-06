São Paulo tem previsão de frio e chuva para esta terça-feira *24) Temperaturas podem chegar a 7ºC com possibilidade de chuva moderada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 13h19 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h19 ) twitter

São Paulo tem previsão de chuva e máxima de 16ºC para esta terça-feira (24)

Nesta terça-feira, São Paulo enfrenta temperaturas baixas, com mínima prevista de 7ºC e máxima de 16ºC. A capital paulista também deve registrar chuva moderada, aumentando a sensação de frio entre os moradores.

No Jardim, zona oeste da cidade, uma garoa fina já está presente e as temperaturas devem cair ainda mais à noite. Na Avenida Paulista, os termômetros marcam cerca de 17ºC, mas a expectativa é que caiam para a mínima do ano. A região central deve enfrentar chuvas tanto nesta terça quanto na quarta-feira, exigindo atenção dos pedestres.

Na região metropolitana, em Parelheiros, os termômetros indicam 14ºC com chuviscos intermitentes. No Parque São Lucas, extremo da zona leste, a temperatura é de aproximadamente 13ºC com aumento da intensidade da chuva. As condições climáticas adversas pedem que a população esteja preparada para o frio e a chuva.

