Dez crianças e uma monitora ficam feridas após van escolar bater em poste em São Paulo

Um acidente envolvendo uma van escolar ocorreu na zona leste de São Paulo . O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. Dez crianças e uma monitora ficaram feridas. A monitora sofreu fraturas expostas na perna e no ombro, enquanto as crianças apresentaram ferimentos leves. O corpo de bombeiros e o SAMU atenderam as vítimas no local. Um teste do bafômetro realizado no motorista deu negativo. A polícia continua a investigar o acidente, incluindo possíveis falhas mecânicas na van, para garantir que o veículo estava em conformidade com as normas de segurança.



