Time da RECORD na quadra! Willian Leite desafia Paloma Poeta em partida de tênis Apresentador do Balanço Geral Manhã compartilhou momento ao lado dos colegas da emissora; confira! Balanço Geral Manhã|Do R7 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Willian Leite, Paloma Poeta, Diógenes Lucca e Clesio Meneses em partida de tênis Reprodução/Instagram

Se fazer exercício nos dias mais frios é uma tortura para muita gente, o time da RECORD dá exemplo e mostra que, além de saudável, também pode ser sinônimo de diversão!

O apresentador do Balanço Geral Manhã, Willian Leite, compartilhou vídeo ao lado da âncora do Fala Brasil, Paloma Poeta, do comentarista Diógenes Lucca, e do diretor de imagens Clesio Meneses de Souza em um desafio na quadra de tênis.

Paloma Poeta brincou: “Passei vergonha com esse frio!”. E logo Willian respondeu: “Nunca, mandou muito bem”.

Se animou a fazer alguma atividade?

‌



Fique ligado nas novidades do elenco da RECORD no site oficial.