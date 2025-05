Traficante morto em operação no Rio já deu colar a Deolane Ação em comunidades cariocas deixa vias bloqueadas e população em pânico Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 13h14 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h14 ) twitter

Traficante morto em operação no Rio já deu colar de presente a Deolane

Uma operação policial em comunidades do Rio de Janeiro gerou um intenso tiroteio, bloqueando vias e deixando moradores em pânico. O confronto ocorreu após a morte de Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, líder da facção Terceiro Comando Puro.

A ação envolveu o Bope e outras forças de segurança que enfrentaram resistência armada de criminosos. Durante o tiroteio, motoristas abandonaram seus veículos para se protegerem, e moradores buscaram abrigo para evitar serem atingidos.

TH era associado à influenciadora Deolane Bezerra, a quem presenteou com um colar. A morte do traficante intensificou a disputa entre facções rivais na região, contribuindo para o caos e a insegurança. As autoridades continuam monitorando a situação enquanto buscam restabelecer a ordem nas comunidades afetadas.

