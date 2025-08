Tráfico de drogas preocupa moradores do Brooklin Venda de entorpecentes ocorre abertamente em bairro nobre de SP Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Moradores do Brooklin, SP, estão preocupados com a venda aberta de drogas na região.

Uma investigação revelou transações rápidas de entorpecentes acontecendo à luz do dia.

Especialistas afirmam que o tráfico no Brooklin é um problema persistente e sem medo de repressão.

A população teme o aumento da criminalidade e a desvalorização de imóveis no bairro.

Tráfico de drogas preocupa moradores do Brooklin, bairro nobre de São Paulo

No Brooklin, zona sul de São Paulo, pontos de venda de drogas têm alarmado os moradores pela facilidade com que entorpecentes são adquiridos na região. Uma investigação revelou transações rápidas ocorrendo à luz do dia em um dos bairros mais valorizados da cidade.

Durante a apuração, um repórter usou uma câmera escondida para registrar a compra de drogas em um ponto de venda local. A transação foi breve, com outros usuários também flagrados comprando entorpecentes e saindo com naturalidade, mesmo na presença de crianças.

Especialistas em segurança apontam que o tráfico no Brooklin é antigo e ocorre sem medo de prisão. A Secretaria de Segurança Pública informou que quase mil quilos de drogas foram apreendidos na área este ano e aproximadamente 1700 suspeitos foram detidos.

