Vandalismo com bolinhas de gude atinge ônibus no ABC paulista

Passa de 800 o número de ataques a ônibus em São Paulo

Na região do ABC paulista, incluindo São Bernardo do Campo, vândalos têm usado bolinhas de gude para quebrar vidros de ônibus, resultando em danos a 17 veículos recentemente. Esses incidentes aumentam para mais de 800 o número total de ataques, gerando preocupação entre passageiros e motoristas sobre a segurança no transporte público.

A polícia científica está investigando os materiais usados nos ataques, enquanto a população aguarda ações efetivas das autoridades. A situação tem causado transtornos significativos no transporte público local. Entre os feridos está uma criança que se machucou com estilhaços de vidro, aumentando a urgência por respostas das autoridades.

A Secretaria de Segurança Pública ainda não apresentou resultados concretos nas investigações, apesar dos inquéritos abertos. Sugestões como escoltas policiais foram feitas para aumentar a segurança no transporte coletivo e prevenir novos ataques.

