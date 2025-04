A Família ao Pé da Cruz: evento no Pacaembu celebra a importância da família nesta sexta (18)

Nesta sexta (18), no Mercado Livre Arena Pacaembu, ocorre a celebração de A Família ao Pé da Cruz promovida pela Igreja Universal. O evento contará com apresentações musicais e será realizado às 10 horas e às 17 horas. No Maracanã, o evento ocorrerá apenas pela manhã. Credenciais foram distribuídas previamente e haverá acesso ao evento em templos locais para quem não possui o ingresso.



