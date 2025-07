Achamos em São Paulo: Conheça o Sofávette, veículo adaptado para transporte de entulhos

Apresentado em São Paulo , o Sofávette é uma adaptação inovadora do Chevette, com uma estrutura especial para transportar grandes volumes de entulho, oferecendo conforto aos passageiros. Com flexibilidade para operar com diversos combustíveis, o veículo é usado para transportar sucata, garantindo segurança aos ocupantes. O projeto do está sendo considerado para produção em série.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!