Achamos em São Paulo: Lanchonete na Liberdade traz experiência baseada em animes

No bairro Liberdade, em São Paulo , uma lanchonete oferece atendimento temático inspirado em animes, desenhos animados do Japão. As atendentes se vestem e atuam como personagens, proporcionando 12 opções de personalidades para a clientela. Em outro ponto da cidade, uma gelateria se destaca pelo atendimento inclusivo, onde todos os funcionários são surdos e utilizam a Língua Brasileira de Sinais (libras). Clientes sem conhecimento de libras podem ser atendidos por meio de apontamentos e gestos simples.



