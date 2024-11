Acidente com moto que levava três pessoas provoca morte de jovem de 16 anos

Uma jovem de 16 anos foi para a casa do pai e decidiu sair com amigos. Durante o passeio, um dos jovens convidou-a para andar de moto até uma adega. A jovem aceitou e levou uma amiga. No trajeto, foram abordados por uma viatura da polícia. O piloto não parou e acelerou a moto, perdendo o controle e colidindo contra um carro estacionado. A jovem que estava na moto ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital onde morreu nove dias depois. O piloto da motocicleta fugiu sem prestar socorro às vítimas.