Acidente grave deixa quatro mortos na Rodovia dos Bandeirantes, em SP

Quatro pessoas morreram e ao menos três ficaram feridas em um acidente na altura do quilômetro 50 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, em Jundiaí (SP). De acordo com a Artesp, (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente aconteceu por volta das 04h27. Um caminhão seguia pela rodovia, no sentido norte, pela faixa três, quando o condutor adentrou o acostamento e se chocou contra um veículo de obras. Ambos os veículos pararam entre as faixas 1, 2 e 3. Ao menos sete pessoas ficaram feridas, segundo a Artesp. Por conta do acidente, três faixas e o acostamento estão bloqueadas para o tráfego de veículos. O motorista que segue para o interior, pela Rodovia dos Bandeirantes, enfrentava ao menos 15 quilômetros lentidão por volta das 6h desta quinta-feira (5).