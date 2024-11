Acusado de enganar dezenas de mulheres é preso por não pagar pensão em SP

Investigado enganar dezenas de mulheres, Diego Aparecido Alves dos Santos foi preso em São Paulo por falta e pagamento de pensão alimentícia. Em abril de 2021, ele já havia sido detido no interior de São Paulo pelos crimes de extorsão e passou um ano na cadeia. Vítimas criaram uma página no Instagram para compartilhar informações sobre os golpes que sofreram. A conta exibe fotos dele com mensagens relacionadas aos seus crimes. Diego se apresentava como engenheiro e utilizava carros luxuosos para conquistar as vítimas antes de aplicar os golpes.