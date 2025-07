Adolescente pega carro da avó e causa acidente com morte em São Paulo

Um adolescente de 16 anos atropelou e matou Roberto Carlos Crispim dos Santos ao pegar o carro da avó sem autorização em São paulo. A vítima estava na frente de casa, mexendo no porta-malas, quando foi atingida. Mesmo socorrido, Roberto não resistiu aos ferimentos. O jovem foi apreendido e permanece na Fundação Casa enquanto a Justiça avalia o caso. A avó, abalada, contou que havia confiado na promessa do neto de não sair com o veículo e lamenta profundamente o desfecho.



