Advogado de Maicol nega que cliente tenha confessado matar Vitória

A última segunda-feira (17) foi agitada na Delegacia de Cajamar (SP), onde o assassinato da jovem Vitória Regina é investigado. Um boato de que Maicol, único suspeito de envolvimento no crime preso até o momento, teria confessado ter matado a jovem fez com que a família da adolescente fosse até a delegacia. Flávio Ubirajara, advogado de Maicol, negou que seu cliente tenha confessado o crime. Investigadores continuam analisando provas para tentar chegar em outros possíveis envolvidos. Agora, a polícia aguarda os laudos da perícia e a análise dos celulares apreendidos.



