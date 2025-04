Advogado diz que reconstituição vai evidenciar participação de outra pessoa na morte de Vitória

A reconstituição do assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa está marcadaquinta-feira (24) com. A perícia utilizará tecnologia avançada, como scanner 3D e drones, para simular os últimos passos da vítima. Inicialmente marcada para abril, a data da reprodução foi alterada devido a ajustes na investigação.



O advogado da família de Vitória, Fabio Costa, que acompanha o caso desde o início, argumenta que a reconstituição é crucial para identificar se Maicol Santos agiu sozinho ou com cúmplices. "É praticamente impossível que ele tenha agido sozinho," afirma, destacando a importância de entender a dinâmica do transporte e descarte do corpo de Vitória. A reconstituição começará no ponto em que a vítima é vista pegando o segundo ônibus, devido à ausência de imagens de monitoramento após esse trecho. Especialistas e a família de Vitória acreditam que a reprodução poderá revelar contradições e fornecer novas pistas sobre o caso.



