Advogado explica por que policiais presos no caso Gritzbach se recusam a fornecer material genético

Responsável pela defesa dos policiais Fernando Genauro e Denis Martins, acusados de envolvimento na morte do empresário Vinicius Griztbach no dia 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, o advogado Mauro Ribas disse que o fato de ambos não fornecerem material genético para a investigação é uma estratégia. “Nós não sabemos como foi a preservação do veículo. Nós não sabemos como foi a coleta de materiais.



Gritzbach foi morto quando desembarcava em Guarulhos vindo de Alagoas. Ele havia fechado um acordo de delação premiada e havia feito denúncias contra policiais por envolvimento com a facção criminosa PCC.