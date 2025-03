Advogados de Maicol questionam conduta adotada por delegado responsável pelo caso Vitória

A defesa de Maicol questiona a conduta do delegado responsável pelo caso Vitória, que solicitou uma perícia psiquiátrica sem ordem judicial. O advogado Fábio Costa, representante da família de Vitória, concorda que a conduta do delegado não é permitida por lei, afirmando que tal pedido deve ser feito judicialmente. A defesa também questiona a validade da confissão de Maicol, que teria sido feita sob ameaça. Segundo Fábio Costa, a reconstituição dos fatos é crucial para esclarecer o caso e pode revelar a participação de mais pessoas no crime.



