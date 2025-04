Aluno autista é humilhado por professora na frente de colegas em escola de São Paulo

Uma professora de uma escola particular na zona aul de São Paulo foi gravada repreendendo um aluno autista durante mais de 20 minutos, expondo-o a ofensas e provocações. A mãe do menino, Alessandra, usou um relógio com gravador para captar as falas, levando o caso à polícia após ouvir o áudio. Alessandra critica a falta de profissionalismo da docente, destacando o impacto negativo sobre o filho e os colegas. A advogada da família assinalou que a conduta se enquadra no artigo 232 do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), referente à humilhação pública de uma criança. Como consequência, o aluno será transferido para outra instituição.



