Alunos brigam e fazem relações sexuais dentro de escola na zona leste de SP

Uma escola na região de Itaquera, zona leste de São Paulo , enfrenta uma crise de violência e desordem. Imagens mostram alunos em brigas físicas, e até atos sexuais dentro das salas de aula. Pais expressam suas preocupações e alguns buscam transferências devido à falta de intervenção administrativa. .A vice-diretora mencionou que muitos problemas poderiam ser evitados com maior participação dos pais. Moradores da área, como a síndica Kelly, se queixam do impacto negativo na comunidade. Apesar das dificuldades, a direção escolar informa que medidas estão em andamento, incluindo boletins de ocorrência e esforços de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!