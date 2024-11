Amigas de 11 e 14 anos são vítimas de assaltos na zona norte de São Paulo

Duas amigas de 11 e 14 anos foram assaltadas enquanto caminhavam pela calçada após saírem da casa do pai de uma delas. Um homem em uma moto anunciou o assalto. A menina mais nova tentou esconder o celular nas costas, mas foi obrigada a entregá-lo ao ladrão que se irritou com a resistência. Após o crime, as meninas apressaram o passo. A mãe de uma das vítimas informou que sua filha está traumatizada e que o celular roubado era um presente recente devido à melhora nos problemas respiratórios da adolescente.