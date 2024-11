Assaltante finge ser entregador para cometer crimes na zona sul de SP

Um criminoso tem atuado como entregador na zona sul de São Paulo. Ele foi filmado abordando vítimas em frente a um condomínio no bairro Morumbi. O homem estava vestido com moletom e capacete preto e observava os arredores antes de escolher suas vítimas. Em uma das abordagens, ele se dirigiu a uma mulher acompanhada de uma criança e anunciou o assalto. A câmera de segurança registrou o momento da abordagem; não ficou claro se algo foi roubado nessa ocasião. Após essa tentativa, o ladrão subiu na moto e retornou cerca de um minuto depois para abordar outra vítima. Nesse segundo caso, ele mostrou a arma ao homem que passava pela calçada e exigiu seus pertences. O bandido conseguiu levar tanto o celular quanto a mochila do homem antes de fugir do local. Moradores relataram que o criminoso estacionou sua motocicleta em frente ao veículo deles e agiu como um entregador enquanto aguardava as oportunidades para cometer os crimes. As imagens das câmeras de monitoramento capturaram seu rosto mesmo quando ele usava capacete. A polícia civil está investigando os casos utilizando as gravações das câmeras presentes no condomínio e nas ruas adjacentes. Até agora não foram divulgados detalhes sobre os prejuízos sofridos pelas vítimas ou informações adicionais sobre outros possíveis roubos na região. Os moradores expressaram preocupação com a insegurança crescente no local após esses incidentes recentes. Funcionários do prédio informaram que as vítimas dos assaltos não residem ali. A polícia pede que qualquer informação sobre o caso seja reportada através do Disque Denúncia ou redes sociais mantendo sigilo da identidade dos denunciantes.