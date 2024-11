Assaltantes derrubam idoso e arrancam corrente dele em bairro nobre de SP

Um idoso foi agredido durante um assalto na rua Doutor Cândido Espinheira, no bairro Perdizes, zona oeste de São Paulo. Dois criminosos observaram a vítima enquanto caminhavam pela calçada e decidiram agir quando o idoso aguardava para entrar em seu prédio. Após uma breve conversa com a vítima, um dos ladrões puxou a correntinha do pescoço do senhor. O objeto foi arrancado quando o idoso caiu ao chão. Os assaltantes também levaram outro item não identificado antes de fugir. A área é conhecida por ser valorizada e próxima a locais como o Parque Água Branca e shoppings de alto padrão. No entanto, muitos moradores estão vendendo seus imóveis devido à crescente falta de segurança.