Assassinatos Ilhéus: imagem mostra movimentação suspeita após o crime

A polícia investiga o assassinato de três mulheres em uma praia famosa de Ilhéus (BA). As vítimas, identificadas como as professoras Maria Helena e Mariana, e a filha de uma delas, Alexandra, foram encontradas amarradas após um homem ouvir latidos e se aproximar de uma área de mata. Um vídeo exclusivo da RECORD mostra homens saindo do local minutos após o crime. Devido a um ponto cego, as câmeras não registraram onde os corpos estavam. Além disso, outro assassinato ocorreu na mesma área, intensificando as investigações. As autoridades continuam analisando imagens e ouvindo testemunhas.



