Aumento nas vendas do Dia dos Pais impulsiona comércio em SP

A expectativa para o Dia dos Pais em São Paulo é de um aumento médio de 4% nas vendas em comparação ao ano anterior. Consumidores planejam gastar em média R$ 220 em presentes, com alguns destinando até R$ 400. Itens como roupas, calçados e perfumes são os mais buscados. Especialistas sugerem que as compras sejam feitas em lojas físicas, destacando a qualidade do atendimento e a facilidade na troca de produtos.



