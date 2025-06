Baile funk toma conta da comunidade do Heliópolis, em SP, durante o feriado

Um baile funk na comunidade do Heliópolis, zona sul de São Paulo, tem gerado reclamações dos moradores devido ao som alto e perturbação durante o feriado de Corpus Christi. Além do barulho, foram observadas brigas, uso de drogas e circulação de motos sem capacete. A polícia está no local.



