Bandidos clonam controle do portão, invadem mansão e fazem funcionárias reféns em SP

Cinco homens invadiram uma mansão no bairro dos Jardins, em São Paulo , usando um controle de portão eletrônico clonado. Eles fizeram duas funcionárias reféns, e as mantiveram amarradas enquanto procuravam por joias e dinheiro. Após a saída rápida dos criminosos, uma perseguição policial se iniciou, resultando na captura de três suspeitos, enquanto outros dois foram detidos pela Polícia Militar. A Polícia Civil já investiga o grupo por outros roubos na área. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!