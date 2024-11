Bandidos invadem autoescola e furtam quatro motos em SP

Dois homens foram filmados enquanto furtavam quatro motocicletas de uma autoescola na zona norte de São Paulo. A polícia foi acionada por moradores que denunciaram um suspeito tentando vender um dos veículos. Um indivíduo foi localizado com duas chaves e duas motos foram recuperadas. Ele confessou a invasão junto a outros três homens. O proprietário confirmou o furto ao revisar as imagens das câmeras. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos e a quarta moto ainda não recuperada.