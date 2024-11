Bandidos invadem casa durante a madrugada e fazem família refém em SP

Uma família foi feita refém dentro de casa no Brooklin, zona sul de São Paulo.Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da invasão. Por volta das 8h quando a vítima abriu a porta para receber funcionários, os criminosos anunciaram o assalto e fizeram seis pessoas reféns, incluindo uma idosa de 87 anos. Os bandidos permaneceram no local até 10h30 Durante esse período, eles amarraram as vítimas em um cômodo enquanto recolhiam joias, celulares e outros itens valiosos. Exigiram dinheiro através de transferências bancárias e acesso ao cofre. Além disso, saíram com dois veículos pertencentes à família. A Polícia Militar foi acionada rapidamente e prendeu dois suspeitos por receptação além de um dos assaltantes em menos de 24 horas após o crime.