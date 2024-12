Bandidos roubam motos para cometer mais crimes no fim de ano em São Paulo

Uma quadrilha especializada no roubo de motocicletas agia em diversas regiões de São Paulo. Os criminosos realizavam assaltos armados e levavam as motos para um depósito. A Polícia Militar encontrou o local onde estavam armazenadas várias motocicletas intactas. Os integrantes da quadrilha planejavam usar os veículos para cometer mais crimes confraternizações do final do ano, quando os estabelecimentos ficam mais movimentados. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos nos crimes.