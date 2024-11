Barulho de bar atrapalha sono de vizinhos na zona norte de São Paulo

Na zona norte de São Paulo, moradores enfrentam dificuldades para dormir por conta do barulho de um bar que realiza festas até a madrugada. Segundo a legislação, bares devem controlar o nível sonoro, mas os moradores alegam que o estabelecimento não tem estrutura acústica adequada e ignora as normas. Apesar das denúncias feitas à polícia e à prefeitura, o problema persiste. A subprefeitura de São Mateus anunciou uma fiscalização no local, mas não revelou a data para garantir a eficácia da operação. Moradores, desesperados com a situação, consideram até vender suas casas para evitar o barulho constante.